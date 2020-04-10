Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesi sokaklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesi sokaklarda yoğunluk yaşandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'de sokaklarda yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta gece saat 24.00'ten itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'de sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Sokağa çıkma kararının ardından Mersin'in birçok noktasında trafikte yoğunluk yaşanırken, cadde ve sokaklarda insan hareketliliği gözlendi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle fırın, manav, market ve bakkallara akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:50 Kaynak: İHA
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