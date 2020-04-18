Mersin'de sokağa çıkma yasağında yufka ekmekler pişirildi, çorba kazanları kaynadı - Son Dakika
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Mersin'de sokağa çıkma yasağında yufka ekmekler pişirildi, çorba kazanları kaynadı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını kapsamında bu hafta sonu da uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir geleneği yaşatarak, kadınların sacda pişirdiği 10...

Mersin'de sokağa çıkma yasağında yufka ekmekler pişirildi, çorba kazanları kaynadı, System.String[]

MERSİN (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını kapsamında bu hafta sonu da uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bir geleneği yaşatarak, kadınların sacda pişirdiği 10 bin yufka ekmekle çorbayı evlere dağıttı.


Akdeniz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için kolları sıvadı. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağında vatandaşlara 20 bin somun ekmek dağıtan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bu hafta sonu ise bir geleneği yaşatarak, evlere yufka ekmek dağıtılmasını sağladı.


Bir taraftan sacda ekmek pişirdiler, bir taraftan kazanlarda çorba kaynattılar


Başkan Gültak'ın talimatıyla Kazanlı Mahallesinde bulunan bir ekmek üretim tesisi faaliyete geçirildi. Tesis içinde ayrıca geçici bir aşevi de kuruldu. Burada dünden itibaren faaliyet başlayan mahalle evlerinde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere binlerce ekmek ve çorba dolusu kaseler hazırlamaya başladı.


Tesiste, maskeleri, eldivenleri ve beyaz tulumlarıyla hijyenik bir ortamda 8 kadın bir taraftan yufka açıp saclarda pişirirken, diğer görevliler de kazanlar dolusu mercimek çorbası yaptı. Hazırlanan yufka ekmekler poşetlere yerleştirilirken, çorbalar da binlerce kaseye dolduruldu. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.


Akdeniz Belediyesinin belli bir ücret de ödeyeceği gönüllü kadınlar, yarın da yufka pişirip dağıtmaya devam edecek.


"20 bin somunun yanı sıra 10 bin sac ekmeği ve 20 bin kase çorba dağıtacağız"


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı'daki tesisi ziyaret ederek, hazırlıkları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Gültak, yufka ekmek açıp pişiren kadınlarla da bir süre sohbet etti. Bir ara sacın başına geçip ekmek de pişiren Gültak, kendi evinde de devamlı yufka ekmek piştiğini ve bu işi iyi bildiğini söyledi.


Başkan Gültak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sokağa çıkma yasağında iki gün boyunca vatandaşlara 20 bin ücretsiz ekmek dağıttıklarını söyledi. Bu hafta sonu da farklı bir şey yapmak istediklerini belirten Gültak, "Yöremizin önemli bir örf ve adeti olan sac ekmeği var. Bu bölgede hala da yapılan bir gelenek. Bir farkındalık olsun, hem somun dağıtalım hem istihdam sağlayalım hem de bir geleneğimizi yaşatalım istedik. Şu an Kazanlı'dayız. Buradaki kadınlarımıza rica ettik, gönüllü olarak geldiler. Malzemelerini hazırladık, aynı zamanda onlara ücret vereceğiz ve bir istihdam sağlamış olacağız. Yanında da çorba kazanı kaynıyor. Sanki aslında korona yok da bugün bir düğünümüz var" dedi.


Örf ve adetlerin devam ettiğini, insanların evlerinde sıkılmalarını engellemek için böyle farklı yollar denediklerini vurgulayan Gültak, "Bugün 20 bin somun ekmek, ayrıca yaklaşık 10 bin sac ekmeği ve 20 bin kase çorbayla tüm Akdeniz'de oturan ve evinde kalan vatandaşlarımıza ümit olacağız, moral olacağız ve bu günleri hep beraber atlatacağız" diye konuştu.


"Lütfen evde kalın. Biz sizin için sokaktayız"


Ekmekleri ve çorbaları muhtarlar aracılığıyla insanlara ulaştıracaklarını kaydeden Gültak, vatandaşlara evde kalmaları çağrısını yineleyerek, "Biz onlar için sokaktayız. Tüm sağlık çalışanları, belediye çalışanları, emniyet güçleri, biz onlar için risk altındayız ama ülkemizin geçtiği bu zor günlerde biz onlar adına her zaman sokakta olacağız. Lütfün evde kalın. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın, çıkıyorsanız da Bilim Kurulunun da söylediği sosyal mesafe, maske, eldiven ve diğer kurallara uyalım. Dezavantaj gibi gözüken bu günlerin Türkiye açısından tarım ve turizm ülkesi olması dolayısıyla avantaja dönüşeceğine inanıyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.


Başkan Gültak daha sonra Kazanlı Mahallesi Muhtarlığının belirlediği ihtiyaç sahibi bazı vatandaşların evlerine giderek yufka ekmek dağıttı. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:45 Kaynak: İHA

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