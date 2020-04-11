Mersin'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108 kişiye ceza - Son Dakika

Mersin'de sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye toplam 133 bin 507 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'de polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Ekipler cadde ve sokakların yanı sıra sahil kenarı ve piknik alanlarında kontroller yaptı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 108 kişiye toplam 133 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.