Mersin'de sokağa çıkmaya başlayan gençler sahilde spor yapıyor - Son Dakika

Mersin'de sokağa çıkmaya başlayan gençler sahilde spor yapıyor

Mersin'de yeni normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altı gençler ve çocuklar, sahil şeridinde spor yapmaya başladı.

Mersin'de sokağa çıkmaya başlayan gençler sahilde spor yapıyor, System.String[]

Mersin'de yeni normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altı gençler ve çocuklar, sahil şeridinde spor yapmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altı için 'Harekete devam projesi'ni hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kültür Park'ta yer alan sahalarda 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Park içerisinde bulunan tenis, ayak tenisi, voleybol ve basketbol sahalarında yapılan etkinlikte, kulüp sporcuları ve sahile gelen gençler, dalında uzman hocalar eşliğinde voleybol, atletizm, tenis, ayak tenisi, badminton ve basketbol oynadı.

Sporcular, uzun bir aradan sonra antrenman yaptı

Yeni normalleşme süreci ile birlikte 18 yaş altına sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından kulüp sporcuları, özledikleri antrenmanlara, takım arkadaşlarına ve hocalarına kavuştu. Sahile gezmeye gelen gençler de sporcular ile birlikte 6 farklı branşta spor yapma fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer, proje hakkında bilgi vererek, "Pandemi süreci içerisinde evinden çıkamayan genç arkadaşlarımıza, çocuklarımıza, dalında uzman olan eğitmen arkadaşlarımız ile birlikte spor yaptırmayı ve üzerlerinde biriken enerjinin burada boşalmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç dahilinde de her dalda uzman olan hocalarımızın kontrolü altında alabilecekleri eğitim doğrultusunda çocuklara spor yaptırmayı hedefliyoruz. Çok iyi bir ilgi var, çok mutluyuz. Bu etkinliğimiz zaman içerisinde devam edecek. Şu an 18 yaş altını hedefledik. 18 yaş altı yeni yeni sokağa çıkmaya başladı. İlk etapta voleybol, ayak tenisi, atletizm, tenis, badminton ve basketbol branşlarında faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin voleybol takımında 4 senedir oynayan 17 yaşındaki Zeynep Damla Dülger, salgın nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Çünkü spor salonları kapatıldı, dezenfekte edildi. Biz bu 3 aylık süre içerisinde evde kuvvet antrenmanı çalıştık. Daha sonrasında bütün antrenmanları bıraktık, sadece merdiven idmanı yaptık. Ondan sonra ip idmanlarımız oldu. Bu zamana kadar ip atlıyorduk sürekli. Mekik ve şınav idmanlarımızı videolarla gruplardan öğretmenlerimize gönderiyorduk. Onlar bitti, bugün de idman yapmak için bizi buraya çağırdılar. Spor salonlarının açılmasını bekliyoruz. Aylar sonra spora dönmek çok güzel bir şey ama insanı yoruyor tabi ki. 3 ay boyunca evdesiniz, hantallaşıyorsunuz. 3 ay sonra arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz, aslında daha iyi oluyor. Voleybolu, arkadaşlarınızı, sahayı, topu özlüyorsunuz. Herkes daha çok iç içe oluyor. Bu buluşma bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.

6 yıldır basketbol oynayan 13 yaşındaki Deniz Öngel, "Pandemi sürecinde antrenmanlar olmadı. Arkadaşlarımızı çok özledik. Bu etkinlikte hem arkadaşlarımızla beraber olduk hem de kilo almıştık, vermeye çalışıyoruz. Artık beraber, toplum içinde basketbol oynayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, basketbol, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin'de sokağa çıkmaya başlayan gençler sahilde spor yapıyor - Son Dakika Spor
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