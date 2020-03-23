Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor - Son Dakika

Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi koştu.

Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin kapanmasıyla beslenmekte zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi koştu. Belediye ekipleri, sokak hayvanları için birçok noktaya her gün mama ve su bırakmaya başladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışıyor. Vatandaşları halk sağlığını korumak adına mümkün olduğunca evden çıkmamaya teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, kafe ve restoranların kapanması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, haftanın 7 günü sahipsiz hayvanlar için beslenme odakları dışında da birçok noktaya mama ve su bırakıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında balıkçı barınağında bulunan kedi evi, Miyav Park ve Kocavilayet Mahallesi'nde bulunan köpek besleme odağının da aralarında bulunduğu pek çok noktada mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde de hayvanların beslenmesine aralıksız devam ediliyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de sokak hayvanları için birçok noktaya mama bırakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]