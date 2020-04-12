Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı
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Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.
Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Sokak hayvanları için harekete geçen polis memurları kentte bazı park, cadde ve meydanlarda bulunan sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.
Ekipler meydanlardaki güvercinlere de elleriyle yem vererek besledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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