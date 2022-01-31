Üye Girişi
Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği

31.01.2022 14:00
Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği

Mersin'in Toroslar ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki mahallelere sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, mahallelerdeki belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, parklarda bulunan besleme noktalarına da her gün yiyecek ve su bırakıldığını belirtti.

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement