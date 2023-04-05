Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı

06.04.2023 09:41

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı Mersin'in Mut ilçesinde sokak köpekleri bir belediye çalışanına saldırıp yaraladı.

Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı
MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde sokak köpekleri bir belediye çalışanına saldırıp yaraladı. Yaralanan belediye personeli hastaneye kaldırılırken, köpeklerden biri yakalanıp barınağa götürüldü. Olay, ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe belediye personeli Ali Bademci sabah saat 07.55 sıralarında iş yerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Bademci'nin bacağından ısırarak yaraladı. O sırada olayı gören zabıta ekipleri köpeklere müdahale etti. Yaralanan Bademci, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak gerekli tedavileri yapıldı.Öte yandan vatandaşlar da Mersin Büyükşehir Belediyesi ihbar hattına mesaj atarak durumu bildirdi. Belediye görevlileri Mut ilçesine gelerek Bademciyi ısıran köpeği yakalayıp barınağa götürdü.Olayı anlatan Ali Bademci, "Sabahleyin 07.55 sularında iş yerine gidiyordum. Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanında sağ tarafımda 3 tane köpek vardı. Bir anda üzerime gelmeye başladılar. Bir tanesi sağ baldırımdan dişiyle tuttu. Beni yere düşürdü. Sonrasında bir an şoka girdim. Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim iğne yaptılar, aşı yaptılar. Köpeklere herhangi bir şey demedim direk saldırdılar" dedi.Gündüz ve akşamları sokak ve caddelerde korkarak dolaştıklarını belirten vatandaşlar da, toplu halde gezen köpeklerin, kaldırım üzerine rastgele dökülen et ve kemik parçaları yüzünden kendi aralarında kavga edip, sokaktan geçen insanlara saldırdığını kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı Sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı Sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı Mersin'de alçı yüklü tırın dorsesi yandı Mersin'de alçı yüklü tırın dorsesi yandı

Cumhuriyet, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Fenomen Uçak Köfteci'nin hayatı film oldu, vizyona girmeden depremde hayatını kaybetti
09:34 Kadın Milli Takımı'nda büyük skandal! Hükmen mağlup sayıldık
09:24 UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Mert Fırat, deprem felaketine dikkat çekmek için Paris'te maratona katıldı
09:13 Çorba dağıtan belediye başkanı "Şunu çocuğa uzatır mısın?" dedi, sıradaki kimse ne dediğini anlamadı
09:09 Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
08:58 İzmir'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Sokak ve caddeler beyaza büründü
08:54 Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu
08:54 Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti
08:53 Demirtaş, İngiliz medyasına konuştu: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu
08:26 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, Başakşehir maçı sonrası canlı yayında çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 09:57:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de sokak köpekleri belediye çalışanına saldırıp ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement