Mersin'de sokak röportajı yapan kişilere bıçakla saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de sokak röportajı yapan kişilere bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

18.05.2022 13:00
Mersin'de sokak röportajı yapan kişilere bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sokak röportajı yapan kişileri bıçakla tehdit edip, dini değerler ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sokak röportajı yapan kişileri bıçakla tehdit edip, dini değerler ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

Bir video paylaşım sitesinde yayın yapan 2 kişi, Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki sokak röportajı sırasında daha önce konuştukları bir kişinin saldırısına uğradı.

Bu kişileri bıçakla tehdit eden, dini değerler ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kimliği ve adresi belirlenen Serkan Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kuvayi Milliye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sokak röportajı yapan kişilere bıçakla saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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