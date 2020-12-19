Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı - Son Dakika

Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı

19.12.2020 10:37
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor.

Dün gece saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alındı. Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı. - MERSİN

Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı
Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı

Sokağa Çıkma Yasağı, Güvenlik güçleri, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de sokaklar 3. haftada da boş kaldı - Son Dakika


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