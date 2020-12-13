Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı - Son Dakika

Mersin'de sokaklar yine sessiz kaldı

Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bu haftaki ikinci gününde de Mersin'de cadde ve sokaklar yine sessizliğe büründü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de yıl sonuna kadar hafta sonları 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edileceğini açıklamasının ardından, ilki geçen hafta uygulanan kısıtlama, bu haftada devam ediyor. Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alındı. Mersin'de de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıya çıkabildi. Güvenlik güçleri de kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıdaki araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor.

Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü. Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.