Mersin'de Sokakta Çalıştırılan Çocuk Sayısı Azaldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sokakta çalıştırılan çocuk sayısı azaldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sokakta çalıştırılan çocuk sayısı azaldı. İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, mobil ekip çalışmalarında 2017 yılında kentte 2017'de sokakta çalışan 220 çocuk tespit edilirken, bu sayı 2018'de 50'ye kadar düştüğünü bildirdi.



Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik İl Eylem Planı toplantısının ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, çocuk işçiliğiyle mücadele çerçevesinde 2018'de yapılan çalışmalarla 2019 yılı içinde Mersin'de yürütülecek eylem planı değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı. Mersin'in çocuk işçiliği alanında başarılı çalışmalar yaptığı belirtilen toplantıda, bu çalışmaların geliştirilecek projelerle sürdürülmesi kararlaştırıldı.



Mersin'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in sokakta çalışan çocukların sokağın riskinden korunması için başarılı çalışmalar yapan iller arasında yer aldığını söyledi. Sarı, "Mobil ekip çalışmalarıyla 2017 yılında 220 sokakta çalışan çocukla karşılaşılırken, 2018 yılında bu sayı 50'ye kadar düşmüştür. Mobil ekip araçlarımızla özellikle sokakta çalışan çocukları sokağın riskinden korunarak evine, ailesine ve okuluna kazandırmayı hedefliyoruz. Mersin genelinde sadece çocuklar değil, yaşlı, engelli, kadın her türlü sosyal hizmet vakasında gerekli mesleki müdahaleleri yapıyoruz" dedi.



Toplantıda ayrıca, çocuk koruma mobil ekip çalışmalarına güçlendirilerek devam edilmesinin desteklenmesi, mobil ekibe kamu kurumlarınca verilen personel desteğinin sürdürülmesi, camilerde vaazlarda çocukların korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılması, çocuk işçiliğine yönelik kamuoyu duyarlılığı yaratacak uyarı içerikli materyallerin şehrin işlek noktalarında dağıtılması ve asılması kararları alındı.



İl Müdür Yardımcısı Gürsoy, bu tür toplantıların periyodik olarak süreceğini ifade ederek, çocuk işçiliği alanında kurum ve kuruluşların desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

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