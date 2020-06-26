Mersin'de sokakta oynayan çocuk pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika

Mersin'de sokakta oynayan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta oynarken ailesinin husumetli olduğu kişilerce pompalı tüfekle ayağından vurulduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta oynarken ailesinin husumetli olduğu kişilerce pompalı tüfekle ayağından vurulduğu iddia edilen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

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İddiaya göre, Bahçe Mahallesi 0530 Sokak'a otomobille gelen A.K, K.K, P.K. ve İ.K, husumetli olduğu ailenin sokakta oynayan 13 yaşındaki oğlu İbrahim K'yi pompalı tüfekle ayağından yaraladıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.K, K.K, P.K. ve İ.K'yi saklandıkları Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:45 Kaynak: AA

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