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Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı - Son Dakika

Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı

21.02.2022 10:47
Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı

Mersin'de son 3 ayda yapılan uygulamalarda 238 çöp toplama aracı toplanırken, suç kaydı bulunan şahıslarla ilgili yasal işlem yapıldı.

Mersin'de son 3 ayda yapılan uygulamalarda 238 çöp toplama aracı toplanırken, suç kaydı bulunan şahıslarla ilgili yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler açıkta bırakılan eşyaların çalınması olaylarının yapılan analizlerinde bu olayları genellikle çöp toplama bahanesiyle 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla gezerek çöp toplayan şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerin Asayişe Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçe emniyet müdürlükleri ve zabıta ekipleriyle birlikte uygulama yapan ekipler, son 3 ayda 238 çöp toplara aracına yasal işlem yaptı.

Çöp toplama araçları zabıta tarafından alınırken, suç kaydı bulunan şahıslarla ilgili adli işlem yapıldı. - MERSİN

Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı
Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı

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Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı

Zabıta, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı - Son Dakika
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