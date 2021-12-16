MERSİN'DE SON İKİ AYDA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'de polisin son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda 5 ton 379 litre kaçak ve sahte etil alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak, sahte etil alkol ile içki üretimi ve satışı yapan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı. Mersin merkezli Adana ve İstanbul polisinin de katıldığı 2 aylık çalışmalar ve operasyonlar kapsamında, 5 ton 379 litre kaçak, sahte etil alkol ile 5 bin 160 etiket, 194 kit, 54 aroma ve 1 alkolmetre ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.