Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentte son iki ayda meydana gelen olayları aydınlatabilmek için inceleme ve araştırma yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son iki aydaki 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayı aydınlatıldı - Son Dakika

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