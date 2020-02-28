Mersin'de "Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi" - Son Dakika
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Mersin'de "Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi"

6 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde, Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı kapsamında düzenlenen "Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi" tanıtıldı.

Mersin'de

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde, Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı kapsamında düzenlenen "Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi" tanıtıldı.

MEÜ Yerleşkesi Vadi Tesisleri'ndeki bir kafede gerçekleştirilen toplantıya, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade, MEÜ Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörü öğretim görevlisi Mesut Salih Uzman ile akademisyenler katıldı.

Çamsarı, yaptığı konuşmada kentin en büyük sorunlarından birinin yeşil alanlar olduğunu belirterek, projenin belediyeyle ortaklık yapılarak ve akademisyenlerin fikirleriyle şekilleneceğini kaydetti.

Kadızade de proje sürecine ilişkin bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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