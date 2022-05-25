Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

25.05.2022 12:39
Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

MERSİN'de kişisel şifreleri ele geçirerek sosyal medya ve yazışma programları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan F.A. ile U.S., yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN'de kişisel şifreleri ele geçirerek sosyal medya ve yazışma programları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan F.A. ile U.S., yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirledi. Harekete geçen  ekipler, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici, yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak WhatsApp üzerinden, örgütü övücü isimle grup kurarak numaraları ekleyen F.A. ve U.S.'nin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. F.A ve U.S.'nin adresini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde evlerine operasyon düzenleyerek yakalayıp gözaltına aldı. F.A. ve U.S. emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.


Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Medya, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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