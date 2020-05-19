Mersin'de sosyal mesafe ve maskeli 19 Mayıs töreni - Son Dakika

Mersin'de sosyal mesafe ve maskeli 19 Mayıs töreni
MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe gözetilerek kutlandı.
MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe gözetilerek kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve birim amirleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende katılımcılar koranavirüs tedbirlerine uyarak maske taktı ve sosyal mesafeyi korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını okuyan İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 19.19'da tüm yurtta yapılacak olan İstiklal Marşı okuma programına davet ediyorum. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kentin en büyük spor tesisi olan Mersin Stadyumu'nda olimpik sporcuların katılımıyla İstiklal Marşımızı okuyacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:08 Kaynak: DHA
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