Mersin'de sosyal mesafeli bank üretildi - Son Dakika

MERSİN'in Yenişehir Belediyesi tarafından, sosyal mesafeli oturma bankları üretti.

Yenişehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafe düzenlemesi yaptı. Sosyal mesafeli oturma bankları Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı marangozhanede tasarlandı. Yeni tasarım banklarda iki kişi birer metre mesafeyle oturabilecek. Bankların arasına ise rengarenk çiçekler yerleştirildi. Belediyenin bu uygulaması, vatandaşları da memnun etti. Kısıtlamaların esnetilmesinin ardından vatandaşlar oturma banklarında sosyal mesafelerini koruyarak sevdikleriyle vakit geçirebilecek.Ürettikleri sosyal mesafeli oturma banklarını ilçenin kentin çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Vatandaşlarımızın sağlığı için parklarımızdaki bazı oturma banklarını sökmek zorunda kalmıştık. Şimdi bunların yerine sosyal mesafeyi koruyacak oturma bankları ürettik ve bu bankları kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirdik. Üretime devam ediyoruz, sosyal mesafeli oturma banklarımızın sayısını arttıracağız. En büyük temennimiz, vatandaşlarımızın sağlık için evde kalmalarıdır. Ama sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetildiği günlerde hemşehrilerimiz sevdikleriyle oturup dinlenirken, aralarına koronavirüs girmesin diye rengarenk çiçekler koyduk. Uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hemşerilerimiz kısıtlamanın kaldırıldığı vakitlerde sosyal mesafeli banklarımızda oturarak, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarabilecek" ifadelerini kullandı.