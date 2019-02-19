Mersin'de 'Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri' Semineri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Mersin Barosu işbirliğinde, 'Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri' konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Mersin Barosu işbirliğinde, 'Sözleşme hazırlama ve inceleme teknikleri' konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.



Seminerin açılışında konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinde her geçen gün yenilikler ve değişiklikler yaşandığını belirterek, "Avukatların ve stajyer avukatların mesleki gelişimine katkı sunmak, sürekli değişen yasalar karşısında bilgilerini güncellemek, geleceğe bilgili ve başarılı hukukçular yetiştirmek, başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere, tüm baroların en önemli görev ve sorumluluklarından birisidir. Meslek içi eğitimler, olmazsa olmazımızdır. Mersin Barosu olarak Türkiye Barolar Birliği ile iş birliği içerisinde bu görev ve sorumluluğumuzu, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Meslekte kaçıncı yılımızda olursak olalım, özellikle kanunların ve mevzuatın sürekli değişti ülkemizde, mesleki eğitimlere katılmak da meslektaşlarımızın en önemli görev ve sorumluluğudur" dedi.



Sözleşme hazırlama ve inceleme tekniklerinin, hukukçular için son derece önem teşkil ettiğini vurgulayan Yeşilboğaz, "Sözleşmelerle ilgili kanundaki değişikliklerin bilinmemesinden kaynaklı büyük hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu hem müvekkillerimize hak kayıpları yaşatıyor, hem de bizlere itibar ve prestij kaybettiriyor. Sözleşmenin doğru hazırlanması ve doğru şekilde yorumlanması, hak kayıplarının ve ekonomik kayıpların önlenmesinde çok önemlidir. Özellikle büyük şehirlerde sözleşme hazırlama tekniği çok önemli" ifadelerini kullandı.



Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Umut Yeniocak ise seminerde yaptığı sunumunda sözleşme inceleme metodu, örnek sözleşme incelemesi, sözleşme hazırlarken ve incelerken dikkat edilecek noktalar, sözleşmelerin kapsamı konularında katılımcılara bilgiler verdi. Türkiye'de hukukçu olmayıp da sözleşme işine el atmış mesleklerin başka ülkelere ithal ettiği kavramlar olduğunu söyleyen Yeniocak, "Paraf da bunlardan birisi. O kadar çok yerleşmiş ki, mesela çok sayfalı sözleşme imzalayacaksınız, her sayfayı imzalamanıza izin vermezler. Son sayfaya imza atmanız istenir. Böyle bir inanış var. Mevzuatta imza diye bir kavram var. Paraf diye bir kavram yok. Parafı Amerikan hukukunda gördüm ve imzaya eklenen bir işaret olarak tanımlanıyor. İmzanın taklit edilmesini zorlaştırmak için imzaya eklenen, kişinin belirlediği



orijinal bir işarettir. Ama ülkemizde sadece imzasız işaret olarak tanımlanıyor. Şu tehlikeye dikkat çekme istiyorum. Bizde milyonlarca insanın parafı aynıdır. Mührün üzerinde işaret vardır. Bu işaret tanık olarak kullanıldığında şöyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. O işareti yapan kişi, sonradan yaptığını inkar etse, bu işaret bir teknik incelemede, 'bu kişi tarafından atılmıştır' denilemez. Çünkü bu işaretin aidiyetine ilişkin karakteristik hiçbir veri yok" diye konuştu. - MERSİN

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