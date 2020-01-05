Mersin'de spor faaliyetleri artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşın hizmetine sunulan kurslar, turnuva ve organizasyonlar ile Mersin'de spor faaliyetlerinin arttığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, birkaç ay içerisinde binlerce vatandaşa ulaşmayı başardı. Yürütülen spor kurslarına giderek artan rağbetin yanı sıra, uluslararası organizasyonlarla Mersin'in adını sporda da dünyaya duyuran Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere sporu sevdirmek, spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, kentin adını tüm dünyaya duyurmak için etkili bir çalışma performansı sergiliyor.



Gençliğin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla değerlendirmelerine yönelik hizmet ve faaliyetler programlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, bu programları hayata geçirmek için çalışan 74 personelin yanında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik, tekvando, tenis, yüzme, okçuluk, güreş, su topu ve boks antrenörlerinden oluşan kadrosuyla da Mersin sporuna güç katıyor, binlerce Mersinlinin sportif ve kültürel organizasyonlara katılmasında aktif rol üstleniyor.



Öte yandan, gençlik kampları açarak, ilgili faaliyetleri geniş çaplı katılımlarla yürüten, yöresel, ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler ile yarışmalar düzenleyerek, bu yarışma ve organizasyonlara destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşam kalitesini yükseltmeleri ile toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacı doğrultusunda dev adımlar atıyor.



Mersin'de bulunan amatör spor kulüplerine bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi yardımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren, derece alan sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere bütçe imkanları dahilinde ödüller vererek, başarıları taçlandırıyor.



'Bilinçli spora evet' projesi kapsamında 2019 yılında da uzman eğitmenler eşliğinde vatandaşlara yönelik ücretsiz spor faaliyetleri yürütmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda 4 nokta, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde ve Silifke'de olmak üzere her sabah toplam 6 noktada sabah sporu yaptırıyor. Buna ek olarak Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Yaşlı Yaşam Merkezi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere uzman antrenörler tarafından yaşlılara da fiziksel aktiviteler yaptırılarak, zinde ve sağlıklı kalmaları sağlanıyor.



Uluslararası organizasyonlarla dünyaya hitap ediyor



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, 1 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında destek verdiği ve uygulamaya koyduğu ulusal ve uluslararası faaliyetlerle de kentin adının tüm dünyada spor ile duyulması konularında aktif rol üstlendi. 4 gün süren Tour Of Mersin Bisiklet Yarışları, 9 ülkeden 85 sporcunun katılımıyla 4 etapta gerçekleştirildi.



Mersin Caretta Bisiklet Festivali'nde etkin rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 3 gün süren ve 22 şehirden 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde, Mersin'in yerel kültür, kent tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılmasında başarılı işlere imza attı.



Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası'na da ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 16 ülkeden 57 yabancı olmak üzere toplam 320 sporcuyu Mersin'de ağırlayarak, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile dev bir organizasyon daha gerçekleştirdi.



2020 daha dolu geçecek, Mersin sporla daha da gelişecek



2020 yılının ilk günlerinden başlayarak yılın son gününe kadar sayısız etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020'de de spor dalında adından sıkça söz ettirecek. - MERSİN