Mersin'de sporculara yetenek taraması modelleme aşamaları yapıldı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularına yönelik Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı modelleme ve aşama testleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Modelleme aşama testleri TOHM ve SEM bünyesindeki atletizm, atıcılık, tenis, güreş, cimnastik, yüzme ve eskrim branşlarında eğitim alan sporculara yönelik Servet Tazegül Spor Salonu'nda uygulanan testler tamamlandı. Uygulanan programda temel motorik testler. denge ve reaksiyon, koordinasyon testleri ve dayanıklılık uygulanarak, sporcuların branş bazında ön plana çıkan parametre değerlerinin aktif sporcular üzerinden neler olduğunu ortaya koyabilmeleri amaçlanarak tamamlandı.

Sporcularına yönelik yapılan testleri yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'nin 22 ilinde 22 spor branşını kapsayan alanda olimpik sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten TOHM ile SEM sporcularımızın kendilerini geliştirebilmeleri için alanlarında uzman antrenör, fizyoterapist, psikolog ve masörlerimiz il müdürlüğümüz uhdesinde hizmet veriyoruz. TOHM bünyesinde atletizm, atıcılık ve tenis, SEM bünyesinde ise atletizm, cimnastik, güreş, yüzme ve eskrim branşlarında yatılı ve gündüzlü olmak üzere toplam 83 sporcumuz eğitim almaktadır. Sporcularımızı daha verimli ve etkin kılmak adına çalışmalar yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu iki projeye çok önem veriyor. Özellikle TOHM bünyesinde yetişen sporcularımızın elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırırken, SEM'den yetişerek TOHM'a geçen sporcularımızla da ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın TOHM ve SEM projelerinde yer alan sporcularımızın eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor" dedi.

İl Müdürlüğü olarak sporcuların gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Demir, "Amacına ulaşarak meyvelerini vermeye başlayan Proje kapsamında olimpik ruha ve beceriye sahip geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizi Türk sporuna kazandırmak en önemli hedefimiz. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sporcularımızın branş bazında ön plana çıkan parametre değerlerinin aktif sporcular üzerinden neler olduğunu ortaya koyabilmeleri amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında uygulanan temel motorik testler, denge ve reaksiyon, koordinasyon testleri ve dayanıklılık uygulanarak kayıt altına alınmıştır. Bu süreçte yapılan testlerde emeği geçen hizmet ve şube müdürlerime, antrenörlerimize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN