Mersin'de Sportif Yetenek Taraması Fiziksel Etkinlik Eğitim Programı Devam Ediyor

Mersin'de geçen yıl yapılan sportif yetenek taraması sonucunda belirlenen 402 öğrencinin, 8 hafta sürecek 'fiziksel etkinlik eğitim programı' devam ediyor.

Mersin'de geçen yıl yapılan sportif yetenek taraması sonucunda belirlenen 402 öğrencinin, 8 hafta sürecek 'fiziksel etkinlik eğitim programı' devam ediyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile hayata geçirilen. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Mersin'de yapılan tarama sonucunda 6 bin 275 öğrenci arasından belirlenen 402 öğrencinin, 8 Hafta sürecek olan 'fiziksel etkinlik eğitim programı' Servet Tazegül Spor Salonunda başladı.



Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde deneyimli antrenörler eşliğinde 10 Mart 2019 tarihine kadar 8 haftalık fiziksel etkinlik eğitim programı uygulanacak olan öğrencilere verilecek eğitim sonunda, tekrar bir tarama testinden geçecekler. - MERSİN

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