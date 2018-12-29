Son Dakika Haberleri: Mersin'de Stajını Tamamlayan 4 Avukat Yemin Edip Cüppe Giydi

Mersin'de Stajını Tamamlayan 4 Avukat Yemin Edip Cüppe Giydi

1 saat önce

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan Ahmet Celayır, Pınar Dokuz, Nida Derya Ayhan ve Halil İbrahim Arslan, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

Mersin'de Stajını Tamamlayan 4 Avukat Yemin Edip Cüppe Giydi, System.String[]
Mersin'de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsat almaya hak kazanan Ahmet Celayır, Pınar Dokuz, Nida Derya Ayhan ve Halil İbrahim Arslan, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

2018 yılının son yemin töreninde konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, genç meslektaşlarına başarı dileyerek, "Çok zorluklarla karşılaşacaklar ama üzerlerindeki cübbenin onuru ve meslek ahlakı, onların bu zorlu süreçte başarılı olmalarını sağlayacaktır. Meslektaşlarımız baromuzla dayanışma içerisinde olsunlar ve asla kendilerini başka bir kişiye, örgüte bağımlı kılmasınlar. Avukatlar bağımsızdır. Bağımsızlığınızı her zaman koruyun. Meslektaşlarımın sorgulayıcı ve kendini geliştirici bir meslek yaşamı geçirmelerini ve yeni yıla umutla girmelerini temenni ediyorum" dedi.

Yemin etmek için kürsüye çıkan avukatlar, toplumsal mesajlar vererek avukatlık mesleğinin sorunlarını dile getirdiler. Törenin ardından Yeşilboğaz, avukatlık ruhsatnamelerini imzalayarak meslektaşlarına takdim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:14 Kaynak: İHA

Pınar, Ahmet Celayır, Mersin, Güncel
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