Mersin'de stajyer avukatlar cüppe giydi

Mersin Barosu'nda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine adım attı.



Baro Konferans Salonunda gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Hak arama özgürlüğünün varlığı, işlerliği ve etkinliği, temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu özgürlüğün kullanıldığı en son ve en etkili olması gereken yer yargıdır. Hak arama özgürlüğü aynı zamanda, insan onurunu bir bütün olarak görür. İyi bir hukukçu, nasıl bir yargılama sorusunu, 'adil, doğru ve güvenli yargılama' diye yanıtlamalıdır. Adil yargılanma hakkının korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi için bilgili, yetenekli, güvenilir yargıçlar kadar, yaptığı işin sorumluluğunda bilgili, yetenekli, yürekli avukatlara da ihtiyacımız var. Bu mesleğin ne kadar onurlu, saygın bir meslek olduğunu anlatacak yeni seslere, yeni yüreklere ihtiyacımız var" dedi.



Konuşmasında genç avukatlara da seslenen Yeşilboğaz, "Mesleğinizi sevin, yalnız sevmekle kalmayın. Böyle bir mesleğe mensup olduğunuz için gurur da duymalısınız. Çünkü bu meslek, sevilecek ve gurur duyulacak kadar asil ve güzeldir. İnsan hak ve özgürlüklerini korurken, geçiminiz için tabiki avukatlığı serbest meslek olarak icra etmeniz gerecek, ancak avukatlık mesleğini salt bir esnaflık olarak görürseniz, bu meslekte başarılı olamazsınız. Para kazanmış olursunuz ama avukatlık yapmış olmazsınız. Toplumsal sorunların çözümünde de var olmalısınız. Hak, hukuk, adalet yolunda, ülkenin çağdaş uygarlık seviyesinde ulaşma mücadelenizde her zaman sizlerin yanında olacağız ve destek vereceğiz. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.



Törenin ardından kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbesini, Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. - MERSİN