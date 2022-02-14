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Mersin'de STK'lerden Alevi vatandaşlara hakaret eden kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Mersin'de STK'lerden Alevi vatandaşlara hakaret eden kişi hakkında suç duyurusu

14.02.2022 12:09
Mersin'de STK'lerden Alevi vatandaşlara hakaret eden kişi hakkında suç duyurusu

Mersin'de sivil toplum kuruluşları (STK), Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mersin'de sivil toplum kuruluşları (STK), Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi ve kentteki 7 Alevi kuruluşu, Kocaeli'de sosyal medyada kullandığı ifadeler sonrasında tutuklanan Y.T. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına avukatları aracılığıyla suç duyurusu dilekçesi verdi.

Ardından Mersin Cemevi'nde toplanan STK üyeleri, Y.T'ye tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşadığını söyledi.

İnanç kimlikleri ve yaşam biçimlerinden dolayı insanlara hakaret edenlerin affedilmemesi gerektiğini belirten Kılavuz, "Ülkemizde yaşayan farklı inanç kimliklerine sahip insanlara yapılan her türlü ayrımcılığı ve onlara yönelik sözlü ve yazılı hakaretleri, nereden ve kimden gelirse gelsin fiili saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat'ta Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlatmış, gözaltına alınan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Hakaret, Mersin, Alevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de STK'lerden Alevi vatandaşlara hakaret eden kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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