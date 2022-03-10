Mersin'de "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

10.03.2022 12:16
Mersin'de "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı denetim yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Reyonlardaki kontrollerde 5 litrelik yağların az veya hiç olmadığını tespit eden ekipler, bunun üzerine işletmelerin depolarını inceledi.

İncelemede, sıvı yağ stokladıkları ve bu ürünlerde fahiş fiyat uyguladıkları belirlenen marketlere Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, denetimlerin süreceğini belirterek, "Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin'de stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıldı
Mersin'de stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi yapıldı

YORUMLAR
500
Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ele geçirildi Mersin'de marketlerin deposunda binlerce litre yağ ele geçirildi Mersin Ticaret Borsası Mersin Ticaret Borsası

Kaymakamlık, Ticaret, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
11:14 İki yılda en çok Covid'i, döviz kurlarını ve hayat pahalılığını konuştuk!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement