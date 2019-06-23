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Mersin'de stratejik plan çalışmaları sürüyor

23 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları, uzman eğitimcilerin aktarım ve sunumlarıyla devam ediyor.

Mersin'de stratejik plan çalışmaları sürüyor, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmaları, uzman eğitimcilerin aktarım ve sunumlarıyla devam ediyor.

Titiz bir çalışma ile hayata geçirilecek olan stratejik plan ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, stratejik plan hazırlanırken, planın ve mevcut durum analizlerinin önemi ve nasıl yapılacağı, katılımcılığın ve paydaş analizlerinin doğru tespiti ve yöntemleri, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflerin plandaki yeri gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Stratejik planın hazırlanma sürecindeki yasal zorunlulukların anlatıldığı açıklamada, "Belediyelerin hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini, stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadır. Belediyeler yasal olarak yerel seçimlerinden itibaren 6 ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıllık performans programlarını yılbaşından önce de hazırlaması gerekmektedir" denildi.

"Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanması hedeflenmektedir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, stratejik plan süreçlerini ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda katılımcıların temel bilgileri öğrenmesini ve kendi stratejik planlarında uygulamasını hedefleyen eğitim çalışmalarını Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bu eğitimle, geleceğin doğru kurgulanması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanması hedeflenmektedir. Eğitimin içeriği; yerel yönetimler, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal politika üzerinden ele alınmaktadır. Stratejik plan nedir, ne için yapılır, nasıl yapılır? gibi temel konular işlenerek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yerelleştirme ve sürdürülebilir kentsel gelişim ağı sürecin devamını planlama gibi konular, gruplara anlatılarak, sürecin sağlıklı tamamlanması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu planın hazırlanmasında, kentin tüm paydaşlarının görüş, öneri, beklentilerinin de yer alacağı belirtilen açıklamada, muhtarlar, mahalle sakinleri, STK'lar, mesleki örgüt ve odalar, resmi kamu kuruluşları gibi bütün paydaşlarla toplantıların yapılacağı vurgulandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:02 Kaynak: İHA
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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