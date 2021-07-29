Mersin'de su altı haritacılığına yönelik uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika

Mersin Üniversitesince (MEÜ) Deniz Araştırmaları ile Hidrografik Ölçmeler ve İnsansız Deniz-Hava Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, su altı haritacılığı alanında çalışmalar yürütecek merkez, Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruluşunu tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, merkezin müdürlüğüne Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Ali Ulvi atandığı belirtildi.

Kurulan merkez ile su altına yönelik araştırma, geliştirme, proje yürütme, teknik eleman yetiştirme, kalkınmaya katkı sağlama ve Mavi Vatan'ın deniz kadastrosu ve haritacılık faaliyetleri için altyapı oluşturması hedeflendiği ifade edildi.