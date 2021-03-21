Mersin'de su altı tüfeğiyle balık avlayan kişiye 545 lira ceza verildi - Son Dakika

Mersin'de su altı tüfeğiyle yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen kişiye 545 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde gün batımından doğumuna kadar su altı tüfeğiyle avlandığı tespit edilen balıkçıya 545 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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