Son Dakika Haberleri: Mersin'de Su Kesintisi

Mersin'de Su Kesintisi

4 saat önce

Mersin'in 3 ilçesindeki bazı mahallelerde 21-23 Aralık tarihlerinde zorunlu su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

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Mersin'in 3 ilçesindeki bazı mahallelerde 21-23 Aralık tarihlerinde zorunlu su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerinde 21 Aralık Cuma günü zorunlu su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesintinin 48 saat süreceği ve Toroslar ilçesi, Anıt Katlı Kavşağı yapım işi kapsamında yer değiştirme çalışması tamamlanan boruların bağlantı çalışmalarının yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle 21 Aralık saat 08.00 ile 23 Aralık 08.00 arasında su kesintisi yapılacak olup, Aydınlıkevler, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barboros, Akkent, Eğriçam, Güvenevler, Bahçelievler, Hürriyet, İhsaniye, Nusratiye, Siteler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çilek, Özgürlük, Çay, Barış, Turgut Reis, Mahmudiye, Bahçe, Mesudiye, Yeni Mahalle, Üç Ocak, Güneş, Şevket Sümer, Karaduvar, Alsancak, Sağlık, Demirtaş, Turunçlu, Turgut Türkalp, Osmaniye, Tozkoparan, Selçuklar ve Kurdali mahallelerine su verilemeyecektir." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: AA

Aralık, Mersin, Ekonomi
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