Mersin'de Su Kesintisi Sona Erdi

Mersin
'de borulardaki çalışma nedeniyle 3 ilçede yaşanan zorunlu su kesintisi sona erdi.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ) yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar
ilçesindeki katlı kavşağın yapım çalışması kapsamında su borularındaki çalışma sona erdi.
Çalışmanın ardından Toroslar, Akdeniz
ve Yenişehir
ilçelerinde su verilmeye başlandı.
Açıklamada, su aktarım süresinin, şebeke hatlarının işletme basıncına erişmesi ve vatandaşların su depolarına olan uzaklıklarına bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.