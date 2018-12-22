Son Dakika Haberleri: Mersin'de Su Kesintisi Sona Erdi

Mersin'de Su Kesintisi Sona Erdi

2 saat önce

Mersin'de borulardaki çalışma nedeniyle 3 ilçede yaşanan zorunlu su kesintisi sona erdi.

Mersin'de Su Kesintisi Sona Erdi, System.String[]
Mersin'de borulardaki çalışma nedeniyle 3 ilçede yaşanan zorunlu su kesintisi sona erdi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (MESKİ) yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesindeki katlı kavşağın yapım çalışması kapsamında su borularındaki çalışma sona erdi.

Çalışmanın ardından Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde su verilmeye başlandı.

Açıklamada, su aktarım süresinin, şebeke hatlarının işletme basıncına erişmesi ve vatandaşların su depolarına olan uzaklıklarına bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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