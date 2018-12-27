Son Dakika Haberleri: Mersin'de Su Taşkınları Önlemek İçin Çalışmalar Yürütülüyor

Mersin'de Su Taşkınları Önlemek İçin Çalışmalar Yürütülüyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları su baskını yaşanan bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Mersin'de Su Taşkınları Önlemek İçin Çalışmalar Yürütülüyor, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları su baskını yaşanan bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Mezarlık Caddesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Mevcut altyapı sisteminde yağmur suyu hattı yer almadığı için şiddetli yağışlarda su baskınları yaşanan bölgede, çalışmaların bitmesi ile birlikte artık su baskını yaşanmaması planlanıyor. Bu kapsamda 340 metrelik yağmur suyu hattını çift sıra olarak 680 metrelik bir hat üzerinde uzatan Büyükşehir Belediyesi, çapı 1 metre 60 santimetre büyüklüğündeki boruları döşemeye başladı. Titiz ve yoğun bir çalışma takvimi ile kısa sürede tamamlanması planlanan yağmur suyu hattı döşeme işinde yaklaşık 30 personel, 4 iş makinesi ve 3 kamyon aralıksız olarak çalışmalar yürütüyor.

Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen altyapı çalışmasının ardından saniyede 3 bin 200 litre yağmur suyu, ana hatlara taşınacak. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:58 Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:00:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Su Taşkınları Önlemek İçin Çalışmalar Yürütülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]