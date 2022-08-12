Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi

12.08.2022 10:30

Mersin'de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayişe müessir suçları organize olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon D.Y., R.Ş. ve K.K. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda AK-47 kaleşnifof, 2 tabaca, 4 şarjör ile 55 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi - Son Dakika
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