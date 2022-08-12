İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, asayişe müessir suçları organize olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon D.Y., R.Ş. ve K.K. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda AK-47 kaleşnifof, 2 tabaca, 4 şarjör ile 55 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de 1 kaleşnikof ile 2 silah ele geçirildi - Son Dakika

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