Mersin'de suç şebekesi çökertildi - Son Dakika
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Mersin'de suç şebekesi çökertildi

07.04.2022 02:57

Mersin'de suç şebekesi çökertildi Anamur ilçesinde birçok kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı Mersin'in Anamur ilçesinde birçok kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de suç şebekesi çökertildi

Anamur ilçesinde birçok kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde birçok kurşunlama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur Cezaevi lojmanlarında meydana gelen av tüfeği ile araç ve ikamet kurşunlanması, Anamur Belediye başkan yardımcısının aracının kurşunlanması ve Anamur Ceza İnfaz Kurumunda görevli memurun silahla yaralanması olayıyla ilgili ekipler çalışma başlattı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur Jandarma Komutanlığı ile ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda S.G.Y, T.A, Ç.Y, V.Y, İ.R, H.D, A.A gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 şarjör, 12 dolu fişek ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.G.Y, T.A, Ç.Y, V.Y, İ.R, H.D. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de suç şebekesi çökertildi
Mersin'de suç şebekesi çökertildi
Mersin'de suç şebekesi çökertildi

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Mersin'de suç şebekesi çökertildi Mersin'de suç şebekesi çökertildi Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı Anamur'da silahlı saldırı zanlıları yakalandı

Münir Karaloğlu, Av Tüfeği, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de suç şebekesi çökertildi - Son Dakika


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