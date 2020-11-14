Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek - Son Dakika

Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek

14.11.2020 12:23
Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'ye kazandırılan SCADA Merkezi'nin açılışını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'ye kazandırılan SCADA Merkezi'nin açılışını yaptı. Seçer, "Şu anda devreye aldığımız sistem, Türkiye'de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor. Belki de ilki diyebiliriz. Bunu geliştireceğiz. Her alanda biz artık teknolojiye dönmek istiyoruz" dedi.

Açılışa Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratları da katıldı. Açılışta konuşan Seçer, SCADA Merkezi'nin daha gelişmiş bir versiyonunu Mersin'de hayata geçirdiklerini, MESKİ'ye önemli bir birim kazandırdıklarını söyledi. 1 Nisan 2019'dan bu yana MESKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalardan da söz eden Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 13 ilçede toplam 752 bin 814 metre içmesuyu hattı yaptık. 200 bin 435 metre kanalizasyon döşedik. 48 bin 793 metre de yağmursuyu hattı döşedik" diye konuştu.

"MESKİ, kentin 29 noktasında 156 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor"

MESKİ'nin Tarsus'tan Anamur'a kentin 29 noktasında bir şantiye hüviyetinde çalışmalarını sürdürdüğünü, her alanda imalatların ve çalışmaların devam ettiğini belirten Seçer, "12 adet içmesuyu projesinin şu anda yapımı geçekleşiyor. 6 adet kanalizasyon, 3 noktada atıksu arıtma tesisi, 8 noktada da yağmursuyu yapım işi devam ediyor. Toplamda da bunların bedeli, bize maliyeti yaklaşık olarak 156 milyon lira civarında. Bu sadece 29 noktada yapılan çalışmaların. Ama tabi durmuyoruz, çalışmalarımız, imalatlarımız devam edecek" şeklinde konutu.

"MESKİ her türlü imkanı yatırıma dönüştürüyor"

MESKİ'nin 13 ilçenin tamamında içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve yağmursuyu çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada süratle gerçekleştirdiğini vurgulayan Seçer, "Her yurttaşımızın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı vardır. Temiz içme suyuna erişim hakkı vardır. Bunlar anayasal haklardır. Bu bilinçle de MESKİ her türlü imkanı yatırıma dönüştürüyor. Kredi buluyor, yatırıma dönüştürüyor. Hibe buluyor, yatırıma dönüştürüyor. Mevcut, kendi içerisindeki öz kaynaklarını yatırıma dönüştürüyor" ifadelerini kullandı.

Seçer, SCADA Merkezi'nden sisteme entegre edilmiş bütün tesislerin izlenebildiğini ve anında müdahale edilebildiğini belirterek, oluşabilecek sorunlara da sistem üzerinden önleyici müdahaleler gerçekleştirilebildiğini kaydetti. Seçer, bu sayede içmesuyundan atıksuya ve basınç ayarlamaya kadar oluşabilecek arızaları anında çözmeyi amaçladıklarını vurguladı. Sistemin kayıp-kaçak su oranlarını da azaltacağını sözlerine ekleyen Seçer, "Bu birçok açıdan önemli. Bir tanesi su zayiatını önlemek. İkincisi çalınan suyumuzun tespitini yapmak" dedi.

Kaçak su kullanımlarının tespitini ve kontrolünü de sistem üzerinden yapabileceklerini vurgulayan Seçer, "MESKİ kaçak-kayıp oranını ne kadar azaltırsa Ayşe bacımın, Mehmet kardeşimin evine fatura o kadar ucuz girer. O kadar düşük gider. Bunun da bilinmesini istiyorum. Hiçbir yurttaşım suyu bizden çalan yurttaşımın bedelini ödemek zorunda değildir. Şimdi buradan biz bunların da kontrolünü yapacağız. Demode olmuş bazı sistemlerde su kaçaklarını da göreceğiz. Onlara müdahale edeceğiz" diye konuştu.

"Devreye aldığımız sistem, Türkiye'de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor"

SCADA Merkezi'nin ortalama 5-6 milyon dolar gibi bir maliyetle kurulduğunu belirten Seçer, yapılan yatırımın vatandaşa misliyle olumlu geri dönüş sağlayacağını vurguladı. SCADA Merkezi sayesinde israfın, boşa giden ve çalınan suyun önleneceğini kaydeden Seçer, bunun vatandaşın faturasına olumlu yansıyacağını diye konuştu. MESKİ'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nde de teknolojiyi aktif bir şekilde kullanmayı amaçladıklarından söz eden Seçer, "Türkiye'de mutlaka su ve kanalizasyon idareleri SCADA sistemini kullanıyor ama görece olarak bizim şu anda devreye aldığımız sistem, Türkiye'de en gelişmiş sistemlerin başında geliyor. Belki de ilki diyebiliriz. Bunu geliştireceğiz. Biz artık her alanda teknolojiye dönmek istiyoruz. Sadece Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak değil, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminde biz teknolojiyi kullanmak istiyoruz. Akıllı bir şehir olmak istiyoruz. Daha izlenebilir, daha ölçülebilir, veri olmazsa mukayese yapamazsınız. Önce verileri toplayacak ortamlar hazırlamalısınız ki daha makul, daha mantıklı projeler ortaya koyabilesiniz, konulara, olaylara daha reel, daha akılcı yaklaşımda bulunabilesiniz. İşte bu bilinçle, bu düşünceyle her hizmet alanımızda teknolojiyi ön planda tutacağız" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek
Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek
Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek

Vahap Seçer, Türkiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de suda kayıp-kaçak son teknoloji ile önlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei