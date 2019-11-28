Son Dakika Haberleri: Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti
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Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın yaşamını yitirdi.

Mersin'de sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobildeki kadın yaşamını yitirdi.

Bünyamin Şenol, Esenpınar Mahallesi'ndeki bahçesini sulayan vanayı açmak için 33 VPE 11 plakalı otomobilini sulama kanalının kenarına park etti.

Bu esnada kontrolden çıkarak geri giden otomobil sulama havuzuna düştü.

Olay yerine giden kurtarma ekipleri, Şenol'un araçtaki eşi Zeynep Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenpınar, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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