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Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı

06.07.2021 09:54

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kozoluk Mahallesi'ndeki tarımsal sulama havuzunda tilki yavrusu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kaygan zemin nedeniyle yukarıya tırmanamayan tilki, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan tilki, bakımın ardından doğal ortamına salınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, "Tilkinin su içmek için o havuza indiği tahmin ediliyor. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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