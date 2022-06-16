Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

16.06.2022 11:02
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Barış Tekin'in kullandığı 33 LE 091 otomobil, 23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

???????Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan araçtaki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Onur Çapkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Barış Tekin, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
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