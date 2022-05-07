Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

07.05.2022 10:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

A.K. idaresindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kanalda mahsur kalan A.K. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
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