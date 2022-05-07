Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
A.K. idaresindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Kanalda mahsur kalan A.K. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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