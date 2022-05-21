Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

21.05.2022 12:16
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhan Topal'ın (32) kullandığı 01 UM 972 plakalı otomobil, Sayağazı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Bir kısmı suya batan aracı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Araç da vinçle sudan çıkarıldı.

YORUMLAR
500
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI KARAMAN'DA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI
Kaynak: AA

Otomobil, Tragger, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
11:06 Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda soyunan kadından Rusya protestosu
11:02 Savaştan kaçan Ukraynalı baba Alanya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti
10:59 Portekiz basını duyurdu! Uğurcan Çakır'a Benfica markajı
10:58 Suriyeliler geri gönderilmeli mi? Son ankete göre halkın yüzde 43'e yakını "derhal gönderilmeli" diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:22:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement