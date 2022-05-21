Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serhan Topal'ın (32) kullandığı 01 UM 972 plakalı otomobil, Sayağazı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Bir kısmı suya batan aracı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Topal'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Araç da vinçle sudan çıkarıldı.
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