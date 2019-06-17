Mersin'de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:44 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Duran Yıldız idaresindeki 01 BPD 15 plakalı traktör, Yaramış Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Traktörün altında kalan Yıldız, hayatını kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi
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