Son Dakika Haberleri: Mersin'de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Mersin'de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'de sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Duran Yıldız idaresindeki 01 BPD 15 plakalı traktör, Yaramış Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan Yıldız, hayatını kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin
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