Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı

28.03.2022 14:04
Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen 5 yaşındaki kız çocuğu, bölgede çalışma yapan belediye personelince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen 5 yaşındaki kız çocuğu, bölgede çalışma yapan belediye personelince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Ulubatlı Hasan Bulvarı'nın kenarındaki alanda piknik yapan Suriyeli Afra S, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama amaçlı kullanılan kanala düştü.

Bölgede çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi'nde görevli Rıfat Duman, çocuğun akıntıda ilerlediğini görünce aracını durdurup suya girdi.

Duman'ın kanaldan çıkardığı çocuk, sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine ailesine teslim edildi.

Gözyaşı döken aile, belediye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de sulama kanalına düşen çocuğu belediye personeli kurtardı - Son Dakika
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