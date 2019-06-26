Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:22 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, annesi, Fahrettin Paşa Mahallesi'ndeki sulama kanalında halı yıkarken etrafta oynayan Yeter Demir (5) kanala düştü ve gözden kayboldu. Annesi çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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