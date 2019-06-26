Son Dakika Haberleri: Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, annesi, Fahrettin Paşa Mahallesi'ndeki sulama kanalında halı yıkarken etrafta oynayan Yeter Demir (5) kanala düştü ve gözden kayboldu. Annesi çevredekilerden yardım istedi.
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Tarsus, Mersin, Güncel
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