Mersin'de sulama kanalına düşen iki kardeş itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen iki kardeş, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde, oyun oynarken dengelerini kaybettikleri belirtilen Sedanur (12) ve Nisanur Turgut (13) kardeşler, sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkartılan Sedanur ve Nisanur, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sedanur Turgut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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