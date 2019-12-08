Son Dakika Haberleri: Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sıdıka Kılınç'a ait inek, Çiçekli Mahallesindeki sulama kanalından geçerken düştü.

Kanaldaki sazlık alandan ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda ineği bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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