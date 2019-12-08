Mersin'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sıdıka Kılınç'a ait inek, Çiçekli Mahallesindeki sulama kanalından geçerken düştü.

Kanaldaki sazlık alandan ineği çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda ineği bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.