Sulama kanalına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.
Mithatpaşa mahallesi Paşalar Sekisi mevkisinde, S.S. (46) henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla S.S'yi sudan çıkardı.
S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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