Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Özlüce Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen sokak köpeğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki köpeği yapılan çalışmaların ardından kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen köpek, barınağı götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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