Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü boğuldu - Son Dakika

Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü boğuldu

Mersin'de, kaza yapan motosikletin sürücüsü düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Mersin'de, kaza yapan motosikletin sürücüsü düştüğü sulama kanalında boğuldu. Alınan bilgiye göre, Aykut A'nın (53) kullandığı motosiklet, Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan motosikletten yol kenarındaki sulama kanalına düşen sürücü akıntıda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen polis, su akışı kesilen kanalda Aykut A'nın cesedine ulaştı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aykut A'nın cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Son Dakika

Gezi Parkı'nda Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Kanada'da tehlikeli olay! Asker, talim yapan arkadaşlarına içerisinde uyuşturucu madde bulunan kek verdi

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim hakkında konuştu: Daha fazla aday katılsın diye seçimi iptal ettim, rahat olun ben aday değilim

Mustafa Cengiz'den Belhanda'ya gönderme: Hayatının en iyi Türkçe röportajını bize hakaret ederken yaptı

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Karısını öldüren cani eş tutuklandı! Cinayeti, Müge Anlı'nın program kayıtları çözdü

Son Dakika: Ateşkes de durdurmadı! İsrail polisi cuma namazının ardıdnan Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı